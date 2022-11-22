Как не потерять деньги инвесторов. В «Точке кипения» прошел интенсив для начинающих стартаперов

22 ноября 2022 / Томский Обзор / Фото: «Точка кипения — Томск»

Потратить миллион рублей, вложенный инвестором, и получить на выходе неработающий продукт — это страшный сон любого начинающего предпринимателя. На эти «грабли» наступали и эксперты интенсива, прошедшего в «Точке кипения — Томск» в минувшие выходные.

«У нас есть очень интересный кейс, который несмотря на то, что мы потеряли на нем много денег и времени, позволил нам в будущем сэкономить гораздо больше, потому что мы наработали на нем бесценный опыт. Идея была в том, чтобы создать сервис, который позволяет сравнить параметры тела пользователя с параметрами моделей в социальных сетях, после чего выдает их профиль. Это позволяет пользователю понять, как выбранная одежда будет смотреться на людях с аналогичными ему параметрами. Но перед началом работы инициативная команда стартапа сделала поверхностный анализ конкурентов и не нашла их! Но проведя более подробный анализ, конкуренты были найдены. Как итог — отказ от проекта ввиду отсутствия уникальной идеи, плохо сформированного рынка, и большого отставания от конкурентов. На него было потрачено 400 часов работы команды, что эквивалентно 1.200.000 рублей, и потеряно 4 недели», — рассказал участникам интенсива исполнительный директор фонда «Спутник» Булат Абдрашитов.

Во время мероприятия эксперты фонда «Спутник» на реальных кейсах разбирали жизненный путь каждого стартапа и рассказывали, на какие моменты обращать внимание и какие задачи необходимо первостепенно выполнять на каждой из стадий. Также речь шла о том, как развить идею до конечного продукта, откуда брать инвестиции и на какие аспекты обратить внимание, чтобы не прогореть еще в начале пути.

«Одна из самых сложных задач, с которой начинается любой проект — концепт. Это изложенное в одном предложении и единое для всех внешних контрагентов описание того, какую проблему вы решаете, для кого и почему ваше решение более востребовано. На первый взгляд, кажется, что очень просто, но на деле оказывается совсем нет. Например, недавно к нам обратился клиент с идеей проекта, и команда наших специалистов уже неделю работает именно над этим концептом», — поделилась начальник отдела маркетинга фонда «Спутник» Елизавета Шефер.

Директор по инвестициям фонда «Спутник» Али Оздиев поделился собственным опытом развития проекта и привлечения инвестиций к нему. Два года назад Али придумал проект сервис SPOT (Smart Parking Occupation Tracking), позволяющий в режиме реального времени отслеживать и находить свободные парковочные места.

«Мы подключаемся к камерам видеонаблюдения, применяем к этим видеопотокам алгоритмы компьютерного зрения и тем самым можем понять, что происходит на парковке, где занятое место, где свободное. На сегодняшний день, за два года, в этот проект мне удалось привлечь 12 миллионов рублей частных инвестиций, 4 миллиона грантовых денег из Фонда содействия инновациям, сейчас мы переходим на следующую ступень финансирования — это грант от фонда, который составляет уже 8 миллионов рублей», — рассказал Али.

После выступлений спикеров, участники интенсива разделились на группы и придумали собственные проекты, которые потом должны были презентовать экспертам фонда «Спутник» и убедить их выделить гранты на реализацию. Среди предложенных проектов была операционная система для общеобразовательных учреждений, информационная автоматизированная платформа для безопасных транзакций и чат-бот, который существенно упростит получение разрешений на полеты беспилотников.

«Я работаю в компании, у нас есть собственный продукт, плюс я сам очень идейный — у меня всегда очень много идей на всякие стартапы, но опыта конкретного в разработке проектов нет, и чтобы понять с чего начать я и пришел на это мероприятие», — поделился участник интенсива Вячеслав Мальцев.

Фото: «Точка кипения — Томск»

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