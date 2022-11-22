Томские спортсмены победили во всероссийских соревнованиях «Снежные ласты»

Томский Обзор / Фото: 22 ноября 2022 // Фото: tomsk.gov.ru

Сборная Томской области стала абсолютным победителем официального командного зачета и неофициального медального зачета всероссийских соревнований по подводному спорту «Снежные ласты», сообщает пресс-служба обладминистрации.

Турнир проходил с 17 по 20 ноября в томском центре водных видов спорта «Звездный». В нем приняли участие 330 спортсменов из из Красноярского и Алтайского краев, Республики Алтай, Томской, Тульской, Иркутской, Новосибирской, Свердловской, Самарской, Омской областей, Кузбасса и Москвы.

Победители и призеры определялись в трёх возрастных категориях в 17 дисциплинах скоростного плавания в ластах. На счету спортсменов Томской области – 96 медалей, в том числе 42 золотых, 28 серебряных и 26 бронзовых. В течение четырех соревновательных сессий на пьедестале почета побывали 47 томичей-подводников, большая часть из которых воспитанники ДЮСШ «Учебно-спортивный центр водных видов спорта имени Виктора Шевелёва».

По итогам всероссийских соревнований определены лучшие спортсмены в каждой возрастной категории. В самой младшей возрастной категории (12-13 лет) лучшими стали воспитанники УСЦ имени В.А. Шевелева кандидаты в мастера спорта Алёна Зубарева (тренер высшей категории Анастасия Жидкова) и Никита Брытков (заслуженный тренер России Юлия Поздеева).

Томичка, мастер спорта Диана Слисева и представитель Алтайского края кандидат в мастера спорта Иван Хлыновский не оставили шансов на лидерство никому из своих соперников в возрастной категории 14-17 лет, а мастер спорта томичка Мария Надеина, в активе которой аж восемь медалей и мастер спорта Андрей Стяжкин из Саратовской области возглавили списки лучших спортсменов «Снежных ласт» в абсолютной категории (18 лет и старше). Все перечисленные спортсмены помимо медалей и грамот, получили ценные подарки от партнеров и спонсоров соревнований.

«Снежные ласты» — всероссийские соревнования по подводному спорту — впервые прошли в Томске в 2011 году в статусе международного турнира. С 2018 года «Снежные ласты» обрели статус всероссийских соревнований.

Фото: tomsk.gov.ru

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