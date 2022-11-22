За три дня томичи перевели мошенникам более 10 млн рублей

Томский Обзор / Фото: 22 ноября 2022 // Фото: freepik.com

За прошедшие три дня 19 жителей Томской области стали жертвами мошенников и лишились более 10 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, почти всем потерпевшим злоумышленники звонили на сотовые телефоны, представлялись сотрудниками банков и сообщали об одобренных кредитах. Чтобы их аннулировать мошенники предлагали оформить такие же займы, а полученные средства перевести на «безопасные счета».

По данным фактам возбуждены уголовные дела.

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