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За три дня томичи перевели мошенникам более 10 млн рублей

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За прошедшие три дня 19 жителей Томской области стали жертвами мошенников и лишились более 10 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, почти всем потерпевшим злоумышленники звонили на сотовые телефоны, представлялись сотрудниками банков и сообщали об одобренных кредитах. Чтобы их аннулировать мошенники предлагали оформить такие же займы, а полученные средства перевести на «безопасные счета».

По данным фактам возбуждены уголовные дела.

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