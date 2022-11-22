За три дня томичи перевели мошенникам более 10 млн рублей
22 ноября 2022 / Томский Обзор / Фото: freepik.com
За прошедшие три дня 19 жителей Томской области стали жертвами мошенников и лишились более 10 млн рублей.
Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, почти всем потерпевшим злоумышленники звонили на сотовые телефоны, представлялись сотрудниками банков и сообщали об одобренных кредитах. Чтобы их аннулировать мошенники предлагали оформить такие же займы, а полученные средства перевести на «безопасные счета».
По данным фактам возбуждены уголовные дела.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».