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Потерявший память томич заблудился и пришел к судебным приставам

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В Томске судебные приставы помогли мужчине, который потерял память и заблудился, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Пожилого томича заметили по видеокамерам отделения судебных приставов по Советскому району в Академгородке на улице Вавилова, 14. Сначала он ходил у припаркованных автомобилей, а затем подошел к крыльцу. Вышедшие приставы задали мужчине ряд вопросов, но тот не помнил ни имени, ни места жительства, ни обстоятельств, при которых оказался у отделения. При себе у прохожего также не было ни телефона, ни документов.

Кроме того, потерявший память мужчина замерз, поэтому приставы завели его в отделение, напоили чаем и вызвали в полицию. Случайного посетителя передали полицейским, которые в тот же день установили его личность, адрес проживания и увезли домой. Потерявшимся гражданином оказался 70-летний пенсионер, проживающий в Академгородке.

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