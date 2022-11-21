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Томская певица Наталья Нелюбова расскажет байки в «Профессорской квартире»

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В воскресенье, 27 ноября, в томском частном музее «Профессорская квартира» состоится выступление Натальи Нелюбовой. Темой вечера станут «Профессорские байки и песни», сообщают организаторы.

На концерте Наталья расскажет легенды и анекдоты, посвященные преподавателям, среди которых прошла вся жизнь артистки — родственники, учителя и даже мифические персонажи. Кроме того, под аккомпанемент Степана Пономарева (фортепиано) певица споет любимые песни этих профессоров.

«Дореволюционных профессоров никто из нас не встречал, конечно, но наблюдать работу ученых, быть свидетелем их небывалых умственных способностей и видеть, как сохраняется и умножается достоинство человека и ученого — это настоящее везение. И мне повезло. И ещё — все они живые люди. И мне повезло вдвойне: я видела, как они веселятся», — рассказывает Наталья.

Наталья Нелюбова — известный томский музыкант, певица, композитор, исследователь сибирского фольклора, музыкальный руководитель проекта «Сомана КуКуН».

Концерт пройдет в 18.00 по адресу: ул. Кузнецова, 30. Количество мест ограничено, поэтому запись ведется только по предоплате, стоимость — 1000 рублей. Все подробности можно узнать по телефону: +7 906 957-47-87.

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