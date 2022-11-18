О жизненном пути стартапа расскажут на экспертной сессии в «Точке кипения — Томск»

Томский Обзор / Фото: 18 ноября 2022 // Фото: leader-id.ru

Завтра, 19 ноября, в пространстве коллективной работы «Точка кипения — Томск» состоится экспертная сессия «Стартап от А. до Я. Как мы вложили 800 тысяч инвестиций и получили неработающий продукт?». Мероприятие пройдет в партнерстве с Фондом поддержки стартапов и технологического бизнеса «Спутник».

Экспертная сессия соберет действующих и будущих предпринимателей с проектами на ранней стадии готовности для того, чтобы рассказать, что такое стартап. Спикеры на реальных кейсах разберут жизненный путь каждого стартапа, расскажут, на какие моменты обращать внимание и какие задачи необходимо первостепенно выполнять на каждой из стадий. Также на мероприятии речь пойдет о том, как проработать проект от идеи до конечного продукта, откуда брать инвестиции и на какие аспекты обратить внимание, чтобы не прогореть еще в начале пути.

Фонд «Спутник» специализируется на построении, поддержке и продвижении технологических команд в таких сферах как искусственный интеллект, машинное обучение, цифровые платформы, геймдев и мобильная разработка. Фонд инвестирует в проекты на стадиях Pre-seed и Startup&Булат Абдрашитов, исполнительный директор Фонда «Спутник», представит реальные кейсы из жизни компаний и проведет для участников сессии игру по предложенным кейсам «Стань стартапером за 30 минут».

Начальник отдела маркетинга Фонда Елизавета Шефер поделится профессиональным опытом о специфике работы со стартапами и о том, что нужно делать на каждом этапе жизненного цикла продукта. А директор по инвестициям Фонда «Спутник» Али Оздиев на своем примере расскажет о пути стартапера от идеи до первых инвестиций.

Экспертная сессия «Стартап от А. до Я. Как мы вложили 800 тысяч инвестиций и получили неработающий продукт?» состоится 19 ноября (суббота) с 12:00 до 14:30 в пространстве коллективной работы «Точка кипения — Томск» (пр. Ленина, 26).

Участие в мероприятии бесплатное, необходима регистрация по ссылке: leader-id.ru/events/357403

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