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В Томской области благодаря финансированию Сбера строится 90 тыс. квадратных метров жилья

Томские новости, Сбербанк деньги строительство ипотека недвижимость в Томской области В Томской области благодаря финансированию Сбера строится 90 тыс. квадратных метров жилья

При проектном финансировании Сбера в Томской области строится 90 тыс. кв. метров жилья. Всего подразделения Сибирского Сбербанка заключили с девелоперами 161 договор на проектное финансирование недвижимости, на текущий момент кредитный портфель превышает 169 млрд рублей.

Как уточняют в пресс-службе Сбера, лидером по объему финансирования является Новосибирск — текущий портфель финансирования недвижимости составляет более 66 млрд рублей. В Томске объем финансирования составляет 5,8 млрд рублей.

Согласно проектной декларации объектов недвижимости, жилая площадь домов, строящихся благодаря финансированию Сбера, превышает 3,2 млн квадратных метров. По этому показателю лидером также является Новосибирская область — жителям региона будет доступно полтора миллиона квадратных метров.

«Финансирование жилого строительства является одним из приоритетных направлений нашей деятельности, что подтверждается лидерскими позициями на рынке. Сбер предлагает застройщикам целый ряд кредитных продуктов с разными сроками и условиями, доступных клиентам на ранних этапах строительства — наше продуктовая линейка позволяет закрыть потребности девелопера на каждом этапе жизни проекта, от покупки земельного участка до кредитования после ввода объекта в эксплуатацию», — отметил председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк Дмитрий Солнцев.

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