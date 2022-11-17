Росатом ищет подрядчика для подготовки к работам по консервации хранилища с жидкими РАО в Северске

17 ноября 2022 / Томский Обзор / Фото: tomsk.gov.ru, из архива издания

Госкорпорация «Росатом» объявила аукцион на проведение подготовительных работ для будущей консервации двух пульпохранилищ с жидкими радиоактивными отходами (РАО), расположенных на территории «Сибирского химического комбината» (СХК, входит в «ТВЭЛ»).

Как сообщает агентство «Интерфак-Сибирь» со ссылкой на данные сайта госзакупок, начальная (максимальная) цена контракта — 241 млн рублей.

Подрядчику предстоит до конца 2023 года вырубить деревья и кустарники на обваловке хранилищ, выкорчевать пни, смонтировать систему видеонаблюдения, соорудить контрольно-наблюдательные скважины, поставить материалы для консервации хранилищ: песок, песчано-гравийную смесь, щебень и глину.

Подготовительные работы к консервации начались в 2021 году, ранее два тендера выигрывал сам СХК, но они были меньше, чем нынешний — на сумму 110 млн рублей и 52 млн рублей. До этого разрабатывались цифровые модели хранилищ, рассчитывалась оценка долговременной безопасности пунктов захоронения. Эти расчеты показали, что сооружение дополнительных инженерных барьеров безопасности при консервации объектов не только ограничит их радиационное воздействие на население и окружающую среду, но и позволит решить отдельные накопленные проблемы на площадке за счет размещения дополнительных объемов РАО в пульпохранилищах перед их консервацией, говорится в отчете работ за 2021 год по Федеральной целевой программе «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016–2020 годы и на период до 2035 года» (в ее рамках ведется финансирование работ, в том числе, по захоронению радиоактивных отходов).

«В качестве таких РАО рассматривались, в первую очередь, пульпы сублиматного завода (один из заводов СХК — ИФ), хранящиеся в настоящий момент в подлежащих выводу из эксплуатации зданиях, и автотехника, радиоактивно загрязненная в ходе выполнения работ по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС», — говорится в сообщении. Эту автотехнику предполагается захоронить на этапе подготовки к консервации в 2022 году.

ПХ-1 и ПХ-2 введены в эксплуатацию в 1961 году и в 1971 году соответственно. Хранилища представляют собой искусственные поверхностные земляные сооружения каскадного типа в виде чаш. Первое пульпохранилище имеет размеры акватории (по дну) 100 на 200 метров, проектный объем 100 тыс. кубометров. Второе пульпохранилище — 230 на 200 метров, проектный объем 210 тыс. кубометров.

Ранее сообщалось, что завершить консервацию пульпохранилищ предполагается в 2030 году.

«Сибирский химический комбинат» расположен в городе Северске Томской области, объединяет четыре завода по обращению с ядерными материалами.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».