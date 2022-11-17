В Томске мужчина лишился ног, попытавшись срезать путь под вагоном поезда

17 ноября 2022 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян, из архива издания

В Томске 35-летний мужчина получил травмы на железной дороге в районе станции Томск-1, сообщает пресс-служба Томского ЛО МВД России.

Как выяснили прибывшие на место происшествия транспортные полицейские, пострадавший решил сократить время при переходе путей и пролезть под вагонами грузового поезда. В этот момент состав пришел в движение, а мужчина лишился ног. Бригада «скорой» доставила его в одно из медучреждений.

Томичам напоминают, что переходить и переезжать железнодорожные пути нужно только в специально отведенных местах и только убедившись в безопасности перехода, отсутствии запрещающих сигналов светофора и или приближающегося поезда.

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