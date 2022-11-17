Открытие «Ленты» на ул. Елизаровых в Томске запланировано на следующую неделю

17 ноября 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Гипермаркет «Лента» на ул. Елизаровых, 13 в Томске откроется на следующей неделе. Точная дата начала работы восстановленного после пожара магазина не уточняется. Об этом «Томскому Обзору» сообщила директор по связям с общественностью и государственными органами компании «Лента» Мария Филиппова.

Между тем, томичи, прочитав в социальных сетях о том, что открытие, возможно, состоится, 17 ноября, подходят к магазину на протяжении всего дня.

«Томскому Обзору» также поступил вопрос от читательницы, с просьбой уточнить дату открытия «Ленты». Ее ввело в заблуждение сообщение от техподдержки магазина.

В свою очередь, представители «Ленты» в официальной группе «ВКонтакте» сообщают примерную дату — 23 ноября. Добавляя, что точная информация будет позже.

Ранее сообщалось, что гипермаркет откроется до конца года.

Напомним, 21 декабря 2021 года случился пожар в гипермаркете «Лента» на ул. Елизаровых, 13 в Томске. Из здания было эвакуировано около 200 человек, при этом информации о пострадавших не поступало. МЧС сообщало о локализации пожара на 3,5 тыс. квадратных метров. У здания частично обрушилась кровля, пожар спровоцировал взрывы пиротехники и баллонов с углекислым газом.

По данным пресс-службы «Ленты» и полиции, причиной происшествия стал умышленный поджог сотрудником подрядной организации. Страховая компания оценила убыток от пожара в 1,5 млрд рублей. В свою очередь, по данным прокуратуры Кировского района Томска, общий ущерб, причиненный действиями поджигателя, составил более 618 млн рублей.

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