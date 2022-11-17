Томский Сбербанк начал применять эскроу-счета для в кредитовании при индивидуальном строительстве

17 ноября 2022 / Томский Обзор / Фото: Игорь Фаткулин, из архива издания

Томское отделение Сбера использует эскроу-счета при кредитовании строительства индивидуального жилья — дуплексов (жилых домов для двух семей) в ЖК «Заповедный». Соответствующую сделку банк заключил со строительной компанией ТИСК.

Как сообщает пресс-служба Сбербанка, эскроу-счета — это счета условного депонирования, средства на которых резервируются банком до момента сдачи объекта в эксплуатацию. В случае, если застройщик столкнется со сложностями, банк вернет деньги покупателю.

Застройка в ЖК «Заповедный» ведется в соответствии с комплексной программой развития территории, которая включает помимо стандартного набора необходимых для жизнеобеспечения коммуникаций (газ, свет, вода, канализация) наличие качественной и комфортной среды. Согласно концепции, появится необходимая жилая инфраструктура, позволяющая жителям удовлетворить необходимые потребности, в первую очередь это образование, медицина, спорт, отдых, парковочные места.

На кредитные средства будет построено 16 дуплексов общей площадью 3 тыс. кв. метров. Строящиеся объекты недвижимости можно будет приобрести в ипотеку от Сбербанка еще на стадии строительства. Старт продаж запланирован на январь 2023 года. Это первый проект в регионе с применением счетов эскроу в индивидуальном жилищном строительстве.

«Впервые мы используем для индивидуального жилищного строительства схему финансирования, которая ранее применялась только при строительстве многоэтажных домов. Это значит, что, во-первых, для жилкомплекса точно также работает механизм защиты дольщиков, а, во-вторых, покупатели могут рассчитывать на ипотечные ставки от 5,7% годовых в рамках программы „Семейная ипотека“», — отмечает управляющий Томским отделением ПАО Сбербанк Игорь Чепеньков.

В свою очередь генеральный директор ООО УК ТИСК Александр Беляев отметил, что застройщикам важно использовать самые передовые механизмы финансирования на рынке строительства жилья, чтобы обеспечить максимальный комфорт, удобство и безопасность осуществления сделок для покупателей.

«Сотрудничеством с ПАО Сбербанк мы очень довольны. Эта сделка — первая из целого пакета сделок, которые мы планируем заключить с Томским Сбером в рамках строительства микрорайона „Заповедный“», — добавил Александр Беляев.

Коттеджный посёлок Заповедный расположен в границах томского села Коларово в 15 км от Томска. Весь проект включает в себя 210 коттеджей, 510 таунхаусов, 116 дуплексов и 7 многоквартирных домов.

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