Как изменились цифровые привычки жителей области в 2022 году

17 ноября 2022 / Томский Обзор / Фото: МегаФон

Томичи в этом году стали больше читать в онлайн-формате и общаться в Telegram. Специалисты МегаФона проанализировали обезличенные данные и рассказали, как изменились мобильные привычки жителей региона в этом году.

Все в онлайн

Интернет-трафик абонентов оператора в Томской области за год увеличился на 20% При этом мужчины погружаются в онлайн гораздо чаще и скачивают на 41% больше женщин. Любимые дни для серфинга в Сети – четверг и воскресенье, а вот в понедельник и вторник томичи предпочитают работать, а не коротать время в интернете.

Многие жители региона переводят общение в Telegram – уже 72% от общего трафика мессенджеров приходится на этот сервис. На втором месте по популярности – WhatsApp.

Алло, говорите!

Ежедневно томичи проговаривают более 2 млн минут в сети оператора. Пик переговоров приходится на пятницу – именно в этот день фиксируется наибольший объем голосового трафика, в том числе в VoLTE. При этом и мужчины, и женщины говорят по телефону примерно одинаково. Чаще всего томичи звонят собеседникам из России, Узбекистана, Казахстана Таджикистана и Китая.

Книги или фильмы

Томичи стали больше читать в электронном формате. Трафик на популярные ресурсы, где можно познакомиться с литературными произведениями российских и зарубежных авторов, увеличился на 29%. А вот интерес к онлайн-кинотеатрам снизился на почти на 5% – возможно это связано с сокращением объема зарубежного контента и также снижением числа «громких» премьер в этом году.

Китайские гаджеты в тренде

У томичей вырос интерес к гаджетам китайских брендов. По сравнению с прошлым годом количество абонентов с такими аппаратами увеличилось на 10%. Наиболее часто жители региона выходят в интернет со смартфонов Xiaomi, Huawei и Realme. Число поклонников iPhone при этом практически не изменилось.

В регионе снижается число кнопочных телефонов, которые используются только для звонков – за год их стало меньше на 5%. Это связано с тем, что мобильный интернет появляется даже в небольших населённых пунктах, и жители быстро осваивают цифровые возможности и переходят на смартфоны. Оператор в этом году сфокусировался на развитии сети не только в Томске, но и в небольших населенных пунктах, расширении покрытия на авто- и железнодорожных магистралях, а также в дачных поселках и популярных местах отдыха томичей.

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