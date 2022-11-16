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Томичей приглашают на концерт, посвященный покровительнице церковной музыки.

Культура в Томске, Томские новости, концерт мероприятия куда сходить благотворительность храм поддержка Томичей приглашают на концерт, посвященный покровительнице церковной музыки.

В воскресенье, 27 ноября, в храме Покрова пресвятой Богородицы пройдёт концерт «Под сенью Святой Цецилии», посвящённый покровительнице церковной музыки.

Как уточняют организаторы, концерт проводится ежегодно. В этом году участие в нем примут иностранные студенты из Африки, гости из других христианских церквей, а также хор храма Покрова Пресвятой Богородицы, Дмитрий Ушаков, Вероника Цай, Мария Миронова и другие музыканты.

«Вас ждёт музыка от Баха до Дженкинса: орган, хор, труба, арфа и многое другое!», — говорится в сообщении.

Концерт пройдёт в 16:00 в храме Покрова пресвятой Богородицы по адресу ул. Бакунина, д.4 (остановка «ЦУМ»).

Вход на мероприятие свободный. Собираются пожертвования на будущий ремонт храма. Рекомендованная сумма — 400 рублей.

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