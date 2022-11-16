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Руководителя томской организации подозревают в крупном мошенничестве при работе с детьми-инвалидами

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Руководитель общественной организации Томской области незаконно получила более 5 млн рублей, создавая видимость осуществления психологической, медицинской, педагогической и логопедической помощи детям с ограниченными возможностями и детям-инвалидам.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, средства злоумышленница получила в рамках контракта, заключенного с муниципальным учреждением.

«На самом деле, как установили полицейские, никаких социальных услуг она не оказывала. Попросту предоставила в бухгалтерию заказчика фиктивные акты выполненных работ и получила деньги», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено 18 уголовных дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), которые объединены в одно производство.

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