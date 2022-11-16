У Томска появится новый туристский бренд

В Томске началась работа над новым туристским брендом. Его создаст туристский информационный центр совместно с администрациями города и области, а также городским образовательно-предпринимательским объединением.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, в рамках создания нового бренда планируется провести несколько стратегических сессий с представителями предпринимательского сектора индустрии гостеприимства, музейной сферы и университетской среды. Разработанная стратегия ляжет в основу визуальной концепции и станет частью презентации туристского потенциала Томска.



Предполагается, что единая концепция туристского брендирования найдет отражение в издательской деятельности путеводителей и карт, установке навигационных конструкций, оформлении точек туристского интереса в Томске.

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