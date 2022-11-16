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Страшно интересно: «Ростелеком» поддержал детский конкурс по программированию на языке Scratch

Ростелеком, Томские новости, Ростелеком конкурс программирование дети IT Страшно интересно: «Ростелеком» поддержал детский конкурс по программированию на языке Scratch

В Томске подвели итоги открытого конкурса мультфильмов, анимированных открыток и игр «Страшно интересно», выполненных с использованием языка программирования Scratch.

«Ростелеком» выступил партнером мероприятия, организованного центром цифрового образования «IT-CUBE.ТОМСК», и предоставил для победителей пять сертификатов на бесплатное пользование образовательным сервисом «Ростелеком. Лицей» на три месяца.

К участию в конкурсе приглашались ребята Томской области старшего дошкольного и младшего школьного возраста. Детям было предложено выполнить задания по пяти направлениям в концепции праздника Хэллоуин: «Танцы ведьм», «Сумасшедшее привидение», «Сладости или гадости», «Семейка монстров» и «Охотники за привидениями». Готовые материалы необходимо было отправить на электронный адрес кураторов проекта.

«Scratch — это язык программирования, который изначально был придуман для обучения детей в игровой форме. Благодаря освоению современных технологий, ребята уже с юного возраста могут попробовать себя в создании интерактивных историй, открыток с движущимися изображениями и игр, а потом поделится своими творениями со сверстниками из интернет-сообщества. Спасибо „Ростелекому“ за поддержку, внимание к нашей работе и предоставленные призы конкурсантам», — поделилась руководитель центра цифрового образования «IT-CUBE.ТОМСК» Анастасия Филатова.

«Дети сегодня уверенно чувствуют себя в цифровом мире, быстро осваивают компьютерные программы, изучают азы программирования и охотно демонстрируют свои достижения. Онлайн-сервис „Ростелеком. Лицей“ готов стать еще одним помощником в закреплении уже полученных знаний и источником дополнительной информации для школьников. С „Лицеем“ процесс обучения становится простым и увлекательным», — рассказал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

«Ростелеком. Лицей» — это образовательная цифровая платформа, которая содержит видеоуроки по всем предметам школьной программы, а также большую подборку развивающих курсов и тренажеров, которые будут интересны не только ученикам, но и родителям. В октябре дизайн сервиса обновился и стал более комфортным для учебы. Также добавилась новая рубрика «Квест», в которой ребята могут закрепить полученные знания и в игровой форме проверить себя, пройдя все этапы. Заниматься можно в удобное время, для этого нужен только интернет.

Получить подробную информацию о сервисе «Ростелеком. Лицей» можно на сайте «Ростелекома» и по бесплатному номеру 8 800 350 03 35.

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