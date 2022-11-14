Водные черви помогают «очищать» дно водоёмов от микропластика — томские ученые

Ученые Биологического института Томского государственного университета выяснили, что черви-трубочники, обитающие на дне водоемов, способствуют захоронению микропластика и снижению нагрузки на остальных обитателей системы, сообщает пресс-служба вуза.

«Микропластики (МП), которые представляют собой мелкие пластиковые частицы менее пяти миллиметров по максимальной оси, представляют собой сравнительно новые загрязняющие вещества. Их присутствия в воздухе, донных отложениях и почве, пресных водах, морских водах и биоте вызывает глобальную озабоченность, — говорит директор Центра исследования микропластика в окружающей среде ТГУ Юлия Франк. — Известно, что организмы, живущие на поверхности и в толще донных отложений водоёмов, взаимодействуют с микропластиком, но точно не установлено, способствуют ли они захораниванию пластика или, наоборот, высвобождают его из донных отложений. В научной литературе присутствуют противоречивые данные».

Ученые ТГУ провели исследование — эксперимент продолжительностью 150 дней, который наглядно продемонстрировал способность водных червей-трубочников закапывать частицы синтетических полимеров в донные отложения.

Захоронение частиц полипропилена фиксировали по динамике опускания слоя пластика с поверхности на дно в микрокосме — модели природного водного объекта в миниатюре. Как показали наблюдения и результаты замеров, средняя скорость отложения микропластика в присутствии червей оказалась в пять раз выше, чем без их участия: 4,14 ± 1,29 см/год по сравнению с 0,73 см/год в контрольных условиях. Полученные численные данные позволят учесть вклад организмов зообентоса при количественных оценках процессов глобального цикла пластика.

«Ускоренное захоронение частиц происходит за счет перемещения червей в осадках, их дыхательных движений и питания. Можно сказать, что трубочник оказывает человечеству экологическую услугу — выводит микропластик из биологического круговорота», — отмечает Юлия Франк.

Исследование проходило в рамках стратпроекта ТГУ «Глобальные изменения Земли: климат, экология, качество жизни», реализуемого при поддержке программы «Приоритет 2030». Его результаты исследований опубликованы в топовом журнале Science of the Total Environment.

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