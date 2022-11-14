Двое погибли при столкновении грузовика и легкового автомобиля на трассе в Томской области
14 ноября 2022 / Томский Обзор / Фото: УМВД по Томской области
Сегодня утром, 14 ноября, на трассе Томск — Каргала — Колпашево столкнулись автомобиль Scania с полуприцепом-цистерной и легковой Daihatsu Boon, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел около 9.20 на 91 километре трассы. По предварительным данным, грузовик выехал на встречную полосу, где столкнулся с иномаркой.
В результате ДТП двое пассажиров легкового автомобиля погибли на месте. Водитель и третий пассажир легкового автомобиля доставлены в медицинское учреждение.
На месте работают сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Фото: УМВД по Томской области
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