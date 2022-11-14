Жители домов на 48 улицах Томска останутся без воды во вторник

Завтра, 15 ноября, в Томске в связи с аварийными работами на водопроводных сетях без воды останутся жители домов на 48 улицах города.

Как уточняет пресс-служба «Томскводоканала», отключение продлится с 9.30 до 17.00. В это время без воды останутся дома, расположенные по адерсам:

ул. Алеутская, 1,1А, 2,2А, 3,4,5,7,7а8,9,10,11,12,13,13а, 13г, 13д, 14,14а, 15/1,15а, 16

стр.2,16а, 17,19,19а, 21,28,28/1,30а;

пер.1-й Алеутский 2,3,5,5а, 7 стр.4,7/2,7/3;

пер.2-й Алеутский 3,4;

ул. Амурская,

1,2д, 6,6а, 8,8а, 9,10,10стр.1,12,13,14,15/2,16,17/1,17/2,18а, 20а, 21,22,24б, 28,29,31,32,34

, 38,40,41,42,42а, 43,43а, 44,45,46,47,48,50,51,52,54,56,60;

ул.Асиновская 1,1/1,2,3,4,5,5/1,5/2,5/3,5/4,5/5,5/9,5/10,7,7а, 9/2,9а, 11,13;

ул.Беринга 10;

пер.Васильковый 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14;

ул.Венгерская 1а, 1а стр.1,2,4,6,7,7/4,8,9,9/1,10,10 стр.3,12,13,13/;

пер.Дубовый 7;

пер.Дунайский 2,2а, 3,5а, 7,11,16,17,19,21,22,23,24,26,26а, 30,36;

ул.И.Черных 18,18а, 24а, 26,26/1,28,30,30а, 32,32/2,32а, 38,40;

ул.Иркутский тракт 17,26,27а, 30/1,32;

ул.Индустриальная 1,1а;

пер.Камский 4,6,7,8,9,9 стр.1,15;

ул.Кутузова 1,½, 1а, 1б, 2,2/1,2/2,2/3,2а, 2б, 2ж, 4,4а, 5,7/1,7/2,7а, 8,9,11,11/2,13;

пер.Латвийский 1,2,3,4,5,6,8,10,12,14,16;

ул.1яЛесная1,1а, 2,3,4,5,7а, 9,10,13,14,15,17,17а, 18,19,20,22,23,23кор.1,24,25,26,29,3

0,32,33,33/1,34,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47а, 50,52,54,54а, 56,62,64,66,68;

ул.2яЛесная1,1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1дкор.1,1ж, 2,2а, 3,4,4а, 4б, 4г, 4е, 4ж, 5,5стр.1,6,7,8,9,10,1

2,13,17,18,19,20,21,22,23,24,25,25стр.1,27,29,30,31,32,33а, 34,35а, 36,38,40,42,43,44,45

, 46,47,49,51,54,55а, 56/1,57,58,59,60,62,64,65-84,66,68,70,72,75/2,75/3,76;

ул.3-я Лесная 3,4,5,6,8,9,11,12а, 17а, 20,24,25,26,28,34,36,40,40/1;

ул.Лесная 1,5,8,11;

пер.3-й Лесной 3,4,6,7;

проезд Лесной 3,4;

ул.Мичурина 2,4,6,6а, 8/1,8а, 45/1 стр.1,45/2,47 стр.16;

ул.Новосибирская 28,35,37,39,43,43б, 45;

ул.Научная 9,11,12,14,15,17,19,21,32,32а, 34;

ул.1-я Ново-Деповская 1а, 2,3,5,6,7,8а, 11,1516,19,21,29,31,33,39,41,43,45,53,55,57;

ул.2-я Ново-Деповская 3,4,5,6,7,9,10,13,15,16,17,17 стр.1,19,21;

пер.Обской 5,6,7,8,9;

ул.Одесская 3,3а, 3б, 4,4а, 4б, 5,7,9,10,11/2,13,15;

пер.Офицерский 1,1а, 2,3,4,5,11,13;

пер.Прохладный 1,1а, 2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,14;

ул.1-я Рабочая 2а, 4;

пер.Радужный 2,3,5,7,8,9,10;

ул.Садовая 1,2,2а, 3,4,5,6,7,8,9,10,13,14,15,16,17;

ул.С.Лазо 1б, 3/2,3/5,3/6,3а, 3б стр.3,3г, 3д, 3е, 5,5 стр.3,5 стр.1,5 стр.2,5 стр.6,5а, 7;

ул.Суворова 12,14,17а, 21,21 стр.6;

ул.Таежная 1,3,13,15,15 стр.1;

пер.Тульский 4,6,7;

проезд Тульский 6;

ул.Тяговая 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16;

ул.Угрюмова 1/1,½;

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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