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Жители домов на 48 улицах Томска останутся без воды во вторник

ЖКХ, Томские новости, отключение воды остались без воды вырубили воду график отключения Жители домов на 48 улицах Томска останутся без воды во вторник

Завтра, 15 ноября, в Томске в связи с аварийными работами на водопроводных сетях без воды останутся жители домов на 48 улицах города.

Как уточняет пресс-служба «Томскводоканала», отключение продлится с 9.30 до 17.00. В это время без воды останутся дома, расположенные по адерсам:

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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