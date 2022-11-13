Менее 40 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 36 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.



Контрольные тесты подтвердили выздоровление 25 человек. 7 заболевших госпитализированы.



С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрирован 156541 случай заболевания коронавирусом. 154879 заболевших выздоровели. 927 скончались.



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