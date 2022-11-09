В Томске до вечера четверга перекрыли движение по Ключевскому проезду

9 ноября 2022 / Томский Обзор / Фото: Алина Колпакова, из архива издания

Сегодня утром, 9 ноября, в Томске временно перекрыт участок Ключевского проезда от ул. Яковлева до Ключевского проезда, 6, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение связано с аварийными работами по восстановлению отопления и ГВС на участке теплотрассы №7.

Движение транспорта будет осуществляться в соответствии с временными знаками дорожного движения.

Администрация Томска обращается к томичам с просьбой учитывать информацию о перекрыти ии заранее выбирать маршруты для движения.

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