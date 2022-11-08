18+
18+

В Томске на Иркутском тракте насмерть сбили пожилого мужчину

Происшествия, Томские новости, авария ДТП врезались сводка происшествий жесть Томска инциденты интересные новости В Томске на Иркутском тракте насмерть сбили пожилого мужчину

Сегодня утром, 8 ноября, в Томске под колеса Lada Largus попал 63-летний пешеход, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 6.40 на Иркутском тракте, 85. Здесь 66-летний водитель отечественного автомобиля сбил пешехода, переходившего дорогу вне перехода (в зоне его видимости). Световозвращающие элементы на его верхней одежде отсутствовали.

В результате происшествия мужчина-пешеход скончался на месте.

Очевидцев произошедшего просят обращаться по адресу Иркутский тракт, 79, 4 этаж, каб. 404, а также по телефонам 8 (3822) 794-715 и 794-719.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Еще один человек скончался от коронавируса в Томской области

23 октября 2022
Томские новости

Медучреждения Томской области изменят график работы

3 ноября 2022
Томские новости

Томские школьники посетят ядерный реактор и научные лаборатории на «ТПУ Holiday»

24 октября 2022
Томские новости

Завтра в Томске перекроют одну сторону Комсомольского проспекта

27 октября 2022
Томские новости

В следующем году в томском Буфф-саду может появиться памятник Пушкину

13 октября 2022
Томские новости

На Воскресенской горе в Томске пройдет благотворительная выставка кошек и собак

20 октября 2022
Томские новости

Депутаты томской облдумы проголосовали против прямых выборов мэра Томска

27 октября 2022
Томские новости

Об особенностях привлечения финансирования в высокотехнологичные проекты расскажут в «Точке кипения — Томск»

26 октября 2022
Томские новости

В кампусе ТГУ появилось новое арт-пространство

3 ноября 2022