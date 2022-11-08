В Томске на Иркутском тракте насмерть сбили пожилого мужчину

Сегодня утром, 8 ноября, в Томске под колеса Lada Largus попал 63-летний пешеход, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 6.40 на Иркутском тракте, 85. Здесь 66-летний водитель отечественного автомобиля сбил пешехода, переходившего дорогу вне перехода (в зоне его видимости). Световозвращающие элементы на его верхней одежде отсутствовали.

В результате происшествия мужчина-пешеход скончался на месте.

Очевидцев произошедшего просят обращаться по адресу Иркутский тракт, 79, 4 этаж, каб. 404, а также по телефонам 8 (3822) 794-715 и 794-719.

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