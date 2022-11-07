Скончался известный радиоведущий и основатель старейшей метал-группы Томска Валерий Крыгин

Томский Обзор / Фото: 7 ноября 2022 // Фото: vk.com/savantomsk

Накануне, 7 ноября, скончался известный томский радиоведущий, основатель старейшей метал-группы Томска Savan Валерий Крыгин.

В начале ноября 46-летнего музыканта доставили в Томскую областную клиническую больницу с инсультом. У него остались жена и дочь.

Как сообщается в группе Savan «ВКонтакте», прощание с Валерием Крыгиным пройдет в среду, 9 ноября, в 13.00 в Петропавловском соборе по адресу ул. Алтайская, 47. Музыканта похоронят в Воронино. В 17.00 в рок-баре «Варяг» (пр. Ленина, 104) будет организован поминальный стол.

Поддержать семью Валерия можно сделав перевод по номеру телефона 8 961 885 7525 (Евгения Александровна, карта Сбербанка).

Валерий Крыгин — основатель группы Savan, которая отметила своё 30-летие 22 октября. В течение 25 лет музыкант работал на томских радиостанциях: «Русском Радио», «Ретро FM» и «Радио Шансон».

Коллектив Томского Обзора выражает соболезнование семье, близким и коллегам Валерия Крыгина.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».