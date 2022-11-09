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Томские наличники попали в объемный календарь от nalichniki.com

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Наличники томского дома стали частью объемного календаря, который задумал известный популяризатор этих декоративных элементов деревянного зодчества, писатель и фотограф Иван Хафизов.

«Хотелось сделать что-то не похожее на то, что было. В принципе идея объемного календаря лежит на поверхности. Я попробовал сделать их в технике папертоль (объемные картины из бумаги — прим.ред.), получилось хорошо. Потом я попробовал вырезать наличники на станках — тоже получилось», — рассказал «Томскому Обзору» Иван Хафизов.

Обложка календаря
Фото: Иван Хафизов

Изначально мастер хотел сделать календарь-раскраску с наличниками, чтобы увеличить время взаимодействия с ними. Но впоследствии Ивану пришла идея добавить объема. Для каждой страницы календаря предусмотрены до 39 деталей, из которых можно собирать наличники. Они являются копией декоративных элементов реально существующих домов в 12 городах России: Томске, Владимира, Вологды, Иваново, Иркутска, Казани, Нижнем Новгороде, Перми, Рязани, Самаре, Туле и Чите. Томский наличник был взят с дома в Татарской слободе (ул. Трифонова, 14/ул. Татарская, 25). Само здание построено во второй половине XIX века и является памятником архитектуры.

«Все реальные окошки. С парочкой пришлось похитрить, потому что композиция наличников не сохранилась целиком. Например, где-то пришлось совмещать боковины и подзоры с разных окон одного дома», — рассказывает Иван Хафизов.

Рязанский наличник
Фото: Иван Хафизов

По его словам, сложнее всего оказалось работать с наличниками из Томска и Нижнего Новгорода из-за наличия глухой резьбы, которую сложно перенести на картон с помощью лазерной резки.

«У Томска вот эта объемная, глухая резьба, которая невыполнима в режиме лазерной резки, поэтому я думал, что мне придется отказаться от нее. Но когда сделал, оказалось, что не так все плохо выглядит, как я думал. Очень характерный элемент — ампирный ламбрекен, который наверху наличника, такое дерево в горшке на торцевой доске, поэтому наличник получился узнаваемый и я оставил его», — отметил Иван Хафизов.

Наличник томского домика
Фото: Иван Хафизов

Сбор на создание объемных календарей велся на краудфандинговой платформе Planeta.ru. Здесь за 30 часов было собрано 230% необходимой для реализации идеи суммы. В итоге участники поддержали проект на 2 287 800 рублей из требуемых 220 тысяч. Автор получил 1 200 заказов, которые планирует сделать и доставить до Нового года.

Между тем, забронировать оригинальный календарь все еще можно. Его стоимость составит 2 200 рублей, а отправка посылок начнется только в январе. Оформить бронь можно на сайте.

Иркутский наличник
Фото: Иван Хафизов

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