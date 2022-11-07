Томский политех проведет бесплатные занятия по русскому для школьников и взрослых

7 ноября 2022 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба ТПУ

Отделение русского языка Томского политехнического университета запускает серию бесплатных занятий по русскому языку «Русская среда» для жителей Томска. Финалом проекта станет тестирование в формате ЕГЭ, а лучших ждут дипломы и подарки от вуза.

Как сообщает пресс-служба ТПУ, занятия будут полезны и абитуриентам, готовящимся к ЕГЭ, и всем, кто хочет подтянуть и проверить свои знания в области норм русского языка. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке. Первое занятие пройдет 9 ноября в 19.00.

Стать участником «Русской среды» сможет любой желающий, возрастных ограничений нет.

Занятия будут проходить по средам: 9, 16, 23, 30 ноября и 7 декабря в главном корпусе Томского политеха (пр. Ленина, 30) в аудитории № 209. Они будут посвящены нормам русского литературного языка и построены как подготовка к заданиям № 4–8 из ЕГЭ, проверяющим знание этих норм. Вести лекции будет доцент отделения русского языка ТПУ Марина Бохонная.

Итогом занятий станет тестирование в формате ЕГЭ. Оно пройдет 14 декабря. Участники, набравшие наибольшее количество баллов, будут определены 21 декабря.

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