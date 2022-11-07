В томском «Мегаполисе» устранили нарушения пожарной безопасности

Томский Обзор / Фото: 7 ноября 2022 // Фото: vk.com/megapolistomsk

В Томске под контролем судебных приставов были устранены нарушения требований пожарной безопасности в торговом центре «Мегаполис»: приведены в порядок эвакуационные выходы, строительные конструкции, установки пожаротушения.

Как уточняют в пресс-службе регионального УФССП, работы необходимо было выполнить в течение шести месяцев с момента вступления в законную силу решения суда, однако в этот период полностью нарушения не устранили. В связи с этим было возбуждено соответствующее исполнительное производство.

Перечень необходимых работ насчитывал более 40 пунктов, в их числе — перепланировка помещений для беспрепятственного прохода при эвакуации; возведение противопожарных перегородок в кухнях и пекарнях; снижение вместимости кинозалов до нормативной; обустройство современными автоматическими установками пожаротушения и другие.

В сообщении уточняется, что характер нарушений и порядок их устранения не требовали отсутствия сотрудников и посетителей «Мегаполиса», в связи с чем торговый центр до полного устранения недостатков продолжал работу в текущем режиме.

Помимо сотрудников межрайонного отделения по исполнению особо важных исполнительных производств на объекте присутствовали представители экспертной организации.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».