Томичей приглашают послушать «Лютый бэнд»

3 ноября 2022 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В следующий четверг, 10 ноября, в томском джаз-кафе Underground выступит одна из самых ярких певиц современной российской джазовой сцены Анастасия Лютова и «Лютый бэнд», сообщают организаторы.

«Современная, оригинальная, с запоминающимся собственным тембром и манерой и при этом обладающая вкусом и знающая стиль и канон джазового искусства», — так описывает музыку коллектива главный редактор журнала Jazz.ru Кирилл Мошков.

Выпускница Российской академии музыки им. Гнесиных, вокалистка и аранжировщик, Анастасия — лауреат международных конкурсов, среди которых «Gnesin jazz», «Рояль в джазе», «Jazz Birds». Кроме того, она была отмечена премией радио JAZZ 98.1 FM в номинациях «Открытие Года» и «Релиз года».

Анастасия Лютова и «Лютый бэнд» предлагают слушателям джазовые стандарты знаковых композиторов XX века (Джордж Гершвин, Дюк Эллингтон, Коул Портер, Антонио Карлос Жобим, Хорас Сильвер и др.), которым они посвятили целые концертные программы.

В составе коллектива «Лютый Бэнд» музыканты из первой лиги российского джаза:

Юрий Севастьянов — тенор-саксофонист, участник многочисленных столичных ансамблей («Esh», «Real Jam», «Live People»);

Алексей Подымкин — один из лучших джазовых пианистов страны, сотрудничающий с международными звездами джаза;

Владимир Кольцов-Крутов — один из самых востребованных контрабасистов России;

Алексей Беккер — не только блестящий барабанщик, но и пианист, аранжировщик.

«Лютый бэнд» выступал на таких международных джазовых фестивалях, как Будущее Джаза, Коктебель Jazz Party, Триумф Джаза, Джаз у Старой Крепости, Moscow Jazz Festival, Джаз На Байкале, самом масштабном праздновании Международного дня джаза ЮНЕСКО в Санкт-Петербурге и многих других.

Концерт начнется в 19.00 в джаз-кафе Undreground (пр. Ленина, 46). Стоимость билетов от 350 до 1 850 рублей. Приобрести их можно здесь.

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