«Газпромнефть-Восток» и Томский архитектурно-строительный университет развивают партнерские отношения

2 ноября 2022 / Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток» / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

«Газпромнефть-Восток» и Томский государственный архитектурно-строительный университет (ТГАСУ) подписали партнерское соглашение о социальном сотрудничестве в подготовке и трудоустройстве студентов. Документ подписали генеральный директор предприятия Иван Раздобудько и ректор вуза Виктор Власов.

Это первое соглашение между нефтяниками и строительным вузом. Оно предусматривает обмен опытом между студентами и сотрудниками предприятия в рамках научно-технических конференций, привлечение преподавателей вуза в качестве экспертов, возможность прохождения производственной и преддипломной практик на объектах «Газпром нефти». Первая встреча прошла в рамках «Дня факультета», куда были приглашены студенты разных курсов строительного факультета. Сотрудники «Газпромнефть-Востока» рассказали о востребованных специальностях, специфике работы на промыслах, а также необходимых навыках и компетенциях, чтобы сначала стать практикантом, а после получить возможность трудоустроиться.

«Последний год активно применяются цифровые решения при организации строительного процесса у нас на месторождениях, и это направление прекрасная возможность для студентов получить практические навыки применения цифровых технологий. Сегодня на нашем предприятии работает более 40 выпускников ТГАСУ, и наше дальнейшее партнерство с университетом, основу которого мы закладываем в этом году, в результате обмена опытом станет эффективным как для вузовского кластера, так и для нефтяной отрасли региона. Речь не только о расширении пула томских строителей на объектах «Газпром нефти», но и о повышении качества инженерного образования за счет реализации совместных программ», -- отметил генеральный директор «Газпромнефть-Востока» Иван Раздобудько.

«Соглашение стало следствием запроса бизнеса на высококвалифицированные кадры, способные не просто безопасно и качественно работать на отдаленных и автономных месторождениях, но и отвечать на вызовы времени, используя передовые цифровые технологии. Мы уверены, что при совместной организации процесса и взаимной заинтересованности мы решим задачи по обеспечению спроса производств на компетентных специалистов», -- считает проректор по учебной работе ТГАСУ Олег Волокитин.

«Я сейчас нахожусь на этапе самостановления, ведь «строитель» – это весьма обширная профессия, и мне важно разобраться, к чему у меня лежит душа, чем мне будет интересно заниматься всю мою дальнейшую жизнь. Именно поэтому я здесь, на Дне открытых дверей. До того, как я поговорил с вашими сотрудниками меня все же привлекала прорабская тематика, но после общения я понял, что могу увлечься проектированием. Благо, время для выбора и раздумий пока есть», - рассказал студент 2 курса строительного факультета ТГАСУ Никита Бейрит.

Фото: пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

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