Новые сказки о главном: ноябрьские премьеры в видеосервисе Wink

1 ноября 2022 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

В ноябре становится холоднее, вечера все длиннее, а значит, самое время собраться в тепле и заняться любимым делом: изучать самое непонятное существо на свете — человека.

Ноябрьские премьеры в Wink (цифровой видеосервис «Ростелекома») расскажут реальные и сказочные истории о разных людях: опасных преступниках и скромных героях, любящих родителях и трудных подростках, тех, кто состоялся в жизни и тех, кто потерялся, у кого большое сердце, а у кого только большие деньги. Но, как и всегда, самыми фантастическими оказываются истории из жизни обычных людей.



Иногда известные и, казалось бы, заезженные сказочные сюжеты в работах современных кинематографистов получают самую неожиданную интерпретацию и актуализацию.

Российский независимый фильм «Сказка для старых» (18+, уже доступен в Wink) не только в названии, но и в сюжетных линиях использует аллюзии с русскими народными сказками. Здесь также есть «три сына», которых отправили выполнять задачу в дальней стороне. Только вместо бати — криминальный авторитет. Три года назад убитый бандит Муля вдруг обнаруживается живым и в трех городах одновременно. И три подопечных посланы в Петербург, Новосибирск и Ростов, чтобы разобраться со старой проблемой. Получился захватывающий криминальный, как говорят авторы, — психоделический, трип по стране, в котором все оказывается совсем не тем, чем кажется.

Вот и австралийско-американская команда фильма «Три тысячи лет желаний» (18+, с 1 ноября) по-новому взглянула на сказочный сюжет про джина, который томится в закрытом сосуде. Профессор литераторы (Тильда Суиндон) прибывает в Стамбул и поначалу не обращает внимания на странные намеки. В антикварной лавке она купила старый пыльный сосуд и когда пытается его отчистить — выпускает на свободу джина (Идрис Эльба). Выполнение трех законных желаний лингвистку интересует не столь сильно, как сам джин и его полные приключений истории за тысячи лет жизни. Фильм рассказывает об их захватывающих разговорах, психологических сложностях и развитии отношений между современной женщиной и древним джином.

Литературные игры можно найти и в новой российской детективной драме «Похожий человек» (18+). Цифровая премьера фильма состоится в ноябре в онлайн-кинотеатрах Wink и «Кинопоиск» (о дате будет сообщено дополнительно). Театральный режиссер Семён Серзин в кинодебюте по пьесе современного драматурга Дмитрия Данилова пытается разобраться, что за человек был Саша Иванов, который недавно вышел в окно. Следователь опрашивает соседей, знакомых, сослуживцев, бывшую девушку и у каждого — свой собственный портрет героя, не похожий на свидетельства других. В итоге появляется причудливый образ, напоминающий не реального человека, а плод литературной фантазии.

Южнокорейская детективная мелодрама «Решение уйти» (16+, уже доступна в Wink) получила один из главных призов Каннского кинофестиваля 2022 года — за режиссуру. Пак Чхан-ук ранее уже прославился такими картинами, как «Служанка» и «Олдбой». По сюжету нового фильма в горах при падении с большой высоты погиб мужчина, который профессионально занимался альпинизмом. На простой несчастный случай не похоже и главной подозреваемой становится его вдова — китаянка Со Ре (Тан Вэй). Чем дальше идет расследование, тем серьезнее подозрения в этом у детектива Хэчжуна (Пак Хэ-иль). Но одновременно все сильнее взаимное притяжение между полицейским и подозреваемой. Главная интрига — окажется ли зритель готов к финалу, который предлагают создатели фильма? Очень стильный и неспешный психологический триллер использует классические приемы, украшая их корейскими спецификой и картинкой.

«Развод в стиле кунг-фу» (16+, со 2 ноября) — в картине французских и бельгийских кинематографистов также есть азиатский колорит, на этот раз в виде боевых искусств. Главная героиня трагикомедии с элементами боевика — Зоро, муж которой вроде бы идеальный папа маленькой дочки, но иногда он превращается в психологического монстра. Зоро долго терпела абьюзера ради дочери, но все меняет ее встреча с загадочным мастером кунг-фу. Героиня постепенно обретает веру в себя и готовится к победе в решающей битве.

В центре внимания ленты «Пассажиры ночи» (16+, с 3 ноября) еще одна француженка с непростой судьбой. Поначалу у Элизабет (Шарлота Генсбур) все хорошо: муж, двое детей, квартира в престижном районе. Но муж бросает семью, оставив Элизабет с двумя подростками на руках. Нужно приспосабливаться к новым обстоятельствам — ранее она не работала, так как занималась детьми и долго боролась с раком. И тут Элизабет пополняет свою коллекцию проблем, взяв под опеку бездомную и очень сложную Талулу. Действие фильма разворачивается в Париже 80-х — режиссер Микаэль Херс с любовью и милыми деталями передает атмосферу своей молодости. Все очень душевно: «ламповая» картинка, песни Джо Дассена, периодически возникает кинохроника того времени — время предаться ностальгии.

В следующей премьере — «Плакать нельзя» (16+, с 24 ноября) — сюжет также связан с подростком и проблемами вокруг него. Российский психологический триллер Натальи Назаровой снят в стиле сурового и модного скандинавского нуара. Татьяна (Светлана Чуйкина) счастлива: переехала в Скандинавию, у нее любимый муж, подрастает сын Николай, она постит милые видео о хюгге. Но внезапно муж пропадает в горячей точке, она срывается на сыне, случайными свидетелями этого стали соседи. Однажды сын не вернулся из школы. И Татьяне придется столкнуться со всей подноготной ювенальной юстиции, которая забрала Колю у матери. Теперь он — собственность государства. Фильм подробно рассказывает о том, через какие психологические муки и круги чиновничьего ада придется пройти Татьяне, чтобы вернуть сына, и кто придет на помощь (спойлер — герой в исполнении Ивана Янковского).

Специально к школьным каникулам Wink предлагает сказочную коллекцию премьер для детей и подростков. «Красная Шапочка» (12+, с 1 ноября) — современное кинопрочтение старой сказки в жанре фэнтези. Юная обладательница красного головного убора (Таисья Калинина) — дочка храброго волкобоя, который погиб, защищая семью. Теперь подрастающему поколению самим придется отстаивать свой город от стаи лютых волков под предводительством фанатичного Вестара (Алексей Серебряков).

Новое воплощение еще одного всем известного сказочного персонажа можно увидеть в полнометражном комедийном мультфильме «Кощей. Похититель невест» (6+, с 1 ноября). Вечно молодой и очень стильный Кощей уже не первое столетие ищет себе спутницу жизни, но никакие уловки и даже угрозы ему не помогают. А прекрасная богатырша Варвара, напротив, только и успевает отбиваться от женихов, которые позарились на ее приданное. Как изменит героев не совсем романтическая встреча и какую роль в их судьбе сыграли царь Горох и острый на язык Колобок, можно узнать, посмотрев мультик в видеосервисе Wink.

Российский фантастический кинофильм «Календарь ма(й)я» (6+, со 2 ноября) — экранизация одноименного бестселлера Виктории Ледерман. По вине одного из героев жизнь трех современных подростков (можно сказать, лузеров) пошла вспять. Им снова придется переживать события, которые окажут влияние на будущее как их самих, так и близких. Чтобы остановить обратный отсчет и вернуться в настоящее, героям придется преодолеть и раскрыть себя. А еще одним действующим лицом картины стал прекрасный весенне-летний Санкт-Петербург, в котором хороши любые прогулки, даже во времени.

И еще один фантастический проект стартует в ноябре — сериал «Суперпозиция» (16+, с 10 ноября). Студент-физик и программист (Павел Табаков) начинает поиски отца, который будучи ученым занимался квантовой физикой, но внезапно исчез. Сын узнает, что отец открыл Мультивселенную. Оказывается, в разных мирах живут альтернативные версии одного и того же человека. Герой отправляется в полное опасностей путешествие по параллельным реальностям, которое продлится 10 серий.

Даты премьер могут быть изменены по инициативе правообладателей.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».