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В одном из исторических зданий Томска открылась кофейня-сидрерия

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В центре Томска открылась кофейня-сидрерия «Как в Питере». Пока заведение работает в техническом режиме. Как сообщил «Томскому Обзору» представитель кофейни, официальное открытие состоится уже в этом месяце.

Заведение занимает небольшое помещение на первом этаже исторического здания по пр. Ленина, 100. В своей концепции команда проекта делает упор на создание атмосферы Санкт-Петербург, отсюда и название.

«Мы сделали кофейню, где можно прочувствовать дух Питера, находясь в самом центре любимого Томска. Где царит атмосфера уюта и тепла. На концепцию нас вдохновил не только этот город, но и писатель Харуки Мураками. У него была кофейня-библиотека и продажа алкоголя в определенные часы», — рассказали в кофейне.

Поэтому в заведении есть своя небольшая коллекция литературы: от классики до изданий по современной архитектуре. При желании любую книгу можно приобрести.

В меню можно найти не только авторские чаи и кофе, но и различные сидры. Последние подаются, как в охлажденном виде, так и в теплом. Сидр продается только в определенные часы — в будни с 17.00, в выходные — весь день.

Кроме того, в кофейне можно оставить послание своим друзьям.


«Мы считаем, что расстояние для дружбы не проблема, поэтому работаем в чат-формате. На баре вы сможете выбрать открытку томских художников, подписать ее и отправить через нас близкому человеку в другой город или даже страну», — отметили в заведении.

Также ребята отмечают, что их кофейня dog friendly, поэтому будут рады гостям с собаками.

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