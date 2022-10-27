Добровольцы, отправившиеся из Томской области в зону СВО, получат единовременные выплаты

Томский Обзор / Фото: 27 октября 2022 // Фото: duma.tomsk.ru

Единовременные выплаты в 100 тыс. рублей, которые причитаются мобилизованным, теперь расширены и на добровольцев, отправляющихся зону специальной военной операции (СВО). Об этом на прошедшем сегодня в 15 собрании Законодательной Думы Томской области сообщил губернатор Владимир Мазур.

«Выплаты получат все, кто с 24 февраля заключил контракт с Минобороны или Росгвардии и принимает участие в СВО», — сообщил Владимир Мазур, уточнив, что мобилизованные получают эти выплаты в течение трех суток после подачи соответствующего заявления.

Также глава региона рассказал о реализуемых в Томской области мерах поддержки семей мобилизованных, попавших в трудную жизненную ситуацию. В частности, им предоставляются единовременные выплаты в размере 42 тыс. рублей на неотложные нужды.

«На сегодняшний день 85% таких семей получили поддержку. Для получения выплат нужен минимальный пакет документов. За каждой семьей закреплен социальный сотрудник или волонтер», — уточнил Владимир Мазур.

Он также поручил освободить детей мобилизованных от оплаты детского сада, а также обеспечить их бесплатным школьным питанием.

«Во всех городах и районах департаменты соцзащиты открыты для общения — специалисты консультируют семьи по любым вопросам. Проблемы семей солдат решают в течение суток, не более», — отметил губернатор.

Отдельно глава региона остановился на мерах поддержки бойцов томского добровольческого отряда «Тоян». Они получают единовременные выплаты в 200 тыс. рублей и дополнительное материальное обеспечение — 2 тыс. рублей в сутки на весь период действия контракта. Также для них предусмотрена компенсация на санаторно-курортное лечение в учреждениях региона.

Губернатор также рассказал о мерах поддержки семей погибших и раненых в зоне СВО.

«В любых боевых действиях есть погибшие и раненые. Они есть и в Томской области. Семьи погибших уже получают по миллиону рублей. Для раненых также предусмотрены выплаты в зависимости от степени их тяжести, — уточнил Владимир Мазур. — Я поставил задачу разработать закон о социальной защите военнослужащих, получивших ранения и не только в части единовременных выплат, но и лечении, реабилитации, иных мер социальной поддержки, включая членов семьи».

«Сейчас мы оказываем помощь всем категориям граждан, которые принимают участие в СВО. Решение о единовременной выплате добровольцам считаю важным, поскольку у нас было немало обращений по этому поводу», — отметила спикер облдумы Оксана Козловская.

Мобилизованных из Томской области также поддерживают, отправляя дополнительную экипировку. По словам губернатора, им уже доставили две партии груза с необходимыми вещами — спальными мешками, рюкзаками, бензопилами, генераторами и разного рода электрообрудованием, газовыми горелками, аптечками, предметами личной гигиены и многим другим.

«Такие поездки еще продолжатся. В каждом муниципалитете открыт пункты приема помощи, открыли счет для сбора средств для обеспечения мобилизованных амуницией, приобретения вещей. За весь период на нем было собрано 8 847 768 рублей 48 копеек», — уточнил Владимир Мазур.

Оксана Козловская отметила важность того, что на сегодняшнем собрании думы депутатам была представлена информация о расходовании средств благотворительного фонда, в который идет перечисление средств людьми, организациями, на поддержку мобилизованных. Прежде всего, это обеспечение их продуктами, одеждой и оборудованием. По пунктам было указано на какие цели и в каком объеме были произведены закупки.

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