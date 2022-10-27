18+
18+

Добровольцы, отправившиеся из Томской области в зону СВО, получат единовременные выплаты

ЗД ТО, Томские новости, дума СВО операция мобилизованные ЗД ТО Добровольцы, отправившиеся из Томской области в зону СВО, получат единовременные выплаты

Единовременные выплаты в 100 тыс. рублей, которые причитаются мобилизованным, теперь расширены и на добровольцев, отправляющихся зону специальной военной операции (СВО). Об этом на прошедшем сегодня в 15 собрании Законодательной Думы Томской области сообщил губернатор Владимир Мазур.

«Выплаты получат все, кто с 24 февраля заключил контракт с Минобороны или Росгвардии и принимает участие в СВО», — сообщил Владимир Мазур, уточнив, что мобилизованные получают эти выплаты в течение трех суток после подачи соответствующего заявления.

Также глава региона рассказал о реализуемых в Томской области мерах поддержки семей мобилизованных, попавших в трудную жизненную ситуацию. В частности, им предоставляются единовременные выплаты в размере 42 тыс. рублей на неотложные нужды.

«На сегодняшний день 85% таких семей получили поддержку. Для получения выплат нужен минимальный пакет документов. За каждой семьей закреплен социальный сотрудник или волонтер», — уточнил Владимир Мазур.

Он также поручил освободить детей мобилизованных от оплаты детского сада, а также обеспечить их бесплатным школьным питанием.

«Во всех городах и районах департаменты соцзащиты открыты для общения — специалисты консультируют семьи по любым вопросам. Проблемы семей солдат решают в течение суток, не более», — отметил губернатор.

Отдельно глава региона остановился на мерах поддержки бойцов томского добровольческого отряда «Тоян». Они получают единовременные выплаты в 200 тыс. рублей и дополнительное материальное обеспечение — 2 тыс. рублей в сутки на весь период действия контракта. Также для них предусмотрена компенсация на санаторно-курортное лечение в учреждениях региона.

Губернатор также рассказал о мерах поддержки семей погибших и раненых в зоне СВО.

«В любых боевых действиях есть погибшие и раненые. Они есть и в Томской области. Семьи погибших уже получают по миллиону рублей. Для раненых также предусмотрены выплаты в зависимости от степени их тяжести, — уточнил Владимир Мазур. — Я поставил задачу разработать закон о социальной защите военнослужащих, получивших ранения и не только в части единовременных выплат, но и лечении, реабилитации, иных мер социальной поддержки, включая членов семьи».

«Сейчас мы оказываем помощь всем категориям граждан, которые принимают участие в СВО. Решение о единовременной выплате добровольцам считаю важным, поскольку у нас было немало обращений по этому поводу», — отметила спикер облдумы Оксана Козловская.

Мобилизованных из Томской области также поддерживают, отправляя дополнительную экипировку. По словам губернатора, им уже доставили две партии груза с необходимыми вещами — спальными мешками, рюкзаками, бензопилами, генераторами и разного рода электрообрудованием, газовыми горелками, аптечками, предметами личной гигиены и многим другим.

«Такие поездки еще продолжатся. В каждом муниципалитете открыт пункты приема помощи, открыли счет для сбора средств для обеспечения мобилизованных амуницией, приобретения вещей. За весь период на нем было собрано 8 847 768 рублей 48 копеек», — уточнил Владимир Мазур.

Оксана Козловская отметила важность того, что на сегодняшнем собрании думы депутатам была представлена информация о расходовании средств благотворительного фонда, в который идет перечисление средств людьми, организациями, на поддержку мобилизованных. Прежде всего, это обеспечение их продуктами, одеждой и оборудованием. По пунктам было указано на какие цели и в каком объеме были произведены закупки.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томские ученые научили нейросеть определять типы почв и давать советы агрономам

12 октября 2022
Томские новости

Задержан гендиректор новосибирской структуры «Сибагро» — прокуратура

18 октября 2022
Томские новости

Томичей приглашают послушать музыку и стихи Франции

25 октября 2022
Томские новости

В Томске обустроили сквер на ул. Горького

29 сентября 2022
Томские новости

В Томске откроется выставка живописи и графики, посвященная Горному Алтаю

12 октября 2022
Томские новости

В пострадавшем от пожара «доме за рубль» в Томске готовятся запустить отопление

13 октября 2022
Томские новости

В Томске состоится премьера спектакля по повести Наринэ Абгарян

14 октября 2022
Томские новости

Томские ученые собрали устройство, выявляющее заболевания по выдыхаемому воздуху

18 октября 2022
Томские новости

Томские студенты могут выиграть призы за фото с котиком и книгой

27 октября 2022