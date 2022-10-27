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Томичи смогут высказать свои идеи по развитию турпривлекательности города

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На следующей неделе, 3 ноября, в пространстве «Точка кипения — Томск» состоятся общественные обсуждения туристической инфраструктуры города, сообщает пресс-служба мэрии.

К участию приглашаются студенты томских вузов, а также неравнодушные жители и гости города. Они смогут внести свои предложения по теме встрече, а также поделиться идеями по повышению туристической привлекательности Томска.

Мероприятие стартует в 16.00 по адресу: пр. Ленина, 26. Для участия необходима предварительная регистрация по ссылке.

Обсуждения организует департамент архитектуры и градостроительства Томска совместно с Центром развития городской среды в рамках заявки на конкурс о поддержке региональных программ по проектированию туристского кода центра города.

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