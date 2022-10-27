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В Томской области закрыли пожароопасный сезон в лесах

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Накануне, 26 октября, в Томской области официально закрыли пожароопасный сезон в лесах. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Владимир Мазур.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, решение было принято «в связи с отсутствием пожарной опасности в лесах».

Всего с начала года в Томской области произошло 249 лесных пожаров на площади более 30 тыс. гектаров, что на 117 больше, чем годом ранее. При этом 70% возгораний была спровоцирована неосторожным обращением с огнем населения. Пик борьбы со стихией пришелся на весну, когда в регионе установились высокая температура и ветровая нагрузка, и летом — в период горения леса на севере в зоне космомониторинга.

По данным пресс-службы, 86% пожаров были потушены в первые сутки после обнаружения. Средняя площадь одного пожара составила 121,8 га. Наибольшее количество пожаров возникло на территории Асиновского, Бакчарского, Верхнекетского, Томского и Шегарского районов.

В лесничествах, «Томсклесхозе» и Томской авиабазе уже приступили к разработке планов тушения лесных пожаров на 2023 год.

Также за время пожароопасного сезона лесные инспекторы в составе межведомственных оперативных групп провели более 1600 рейдов, выписав 66 административных штрафов на сумму 1,5 млн рублей.

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