Томичей приглашают на открытие выставки с живой музыкой и пирогами

26 октября 2022 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В воскресенье, 30 октября, в Первом музее славянской мифологии открывается выставка Творческого союза художников России «Сто сороковой раз подряд». Это первая большая экспозиция членов организации с момента начала пандемии.

По словам организаторов, мероприятие приурочено к 140-летию первой выставки картин в Томске художника Императорской академии художеств П.М. Кошарова. Экспозиция открылась 3 октября 1882 г. в Томском реальном училище.

На выставке будут представлены лучшие живописные, графические и скульптурные работы, а также произведения жанре декоративно-прикладного искусства. Все они принадлежат членам Томского отделения Творческого союза художников России и отбирались специальным выставочным комитетом.

На открытии для гостей будет играть живая музыка в исполнении пианиста Александра Петрова. Кроме того, все желающие смогут угоститься кексами и пирогами от партнеров мероприятия.

Открытие состоится в 17.00 по адресу: ул. Загорная, 12. Посещение бесплатное.

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