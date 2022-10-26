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В Томске откроется кофейня завтраков «Желток»

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Во вторник, 1 ноября, в Томске откроется кофейня «Желток». Заведение расположилось в центре города на пл. Ново-Соборной, 2 и рассчитано на 18 мест.

Как сообщают представители кофейни, заведение будет специализироваться на завтраках. Их здесь будут подавать весь день — с 08.00 до 22.00. По словам маркетолога «Желтка» Дарьи Абдрашитовой, у томичей есть большой запрос на подобные места.

«У нас в городе емкость рынка кофеен еще вообще не достигла пика. Формат завтраков есть и в нашем заведении „Торта“, но он там не в полную силу работает, потому что это все-таки концептуально больше кондитерская. А поскольку этот сегмент сейчас очень сильно набирает популярность — как в России, так и в регионах — то мы решили „раскачать“ эту тему и в нашем городе», — рассказала «Томскому Обзору» Дарья.

В «Желтке» можно встретить самые разные позиции традиционного утреннего меню — блюда из яиц, бейглы, необычные каши и панкейки. Также будут представлены и классические варианты — супы, пасты, горячее.

Кроме того, в заведении все желающие смогут купить уже готовые предложения из холодильника и забрать с собой. Здесь будут представлены полноценные обеды и завтраки.

Открытие состоится в 13.05 по адресу: пл. Ново-Соборная, 2.

Завтраки в кофейне
Фото: «Желток»

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