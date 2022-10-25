АКРА подтвердило кредитный рейтинг Томска и его облигаций «BBB (RU)», прогноз «стабильный»

25 октября 2022 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Томска на уровне «BBB (RU)» со «стабильным» прогнозом, передает агентство «Интерфакс-Сибирь».

Рейтинг выпусков облигаций Томска серий 34007 (1 млрд рублей, срок обращения — до 22 декабря 2024 года) и 34008 (1 млрд рублей, до 22 декабря 2025 года) также подтвержден на уровне «BBB (RU)».

Как отмечает агентство, долговая нагрузка на городской бюджет умеренно низкая. Прогнозируется, что на конец 2022 года долг Томска может составить 30% его текущих доходов. Процентные расходы необременительны, а соотношение усредненных за 2019–2023 годы процентных расходов и совокупных расходов (без учета субвенций) составит 2%.

«Валовой городской продукт (ВГП) Томска не рассчитывается в силу отсутствия данных, однако, по мнению агентства, соотношение долга и его ВГП могло бы быть значительно ниже 20%, что соответствует низкому уровню общей долговой нагрузки», — говорится в сообщении.

Коэффициент ликвидности бюджета Томска (без учета средств автономных и бюджетных учреждений) по итогам 2022 года составит 28%. Весь объем средств на счетах города может быть направлен на финансирование дефицита по итогам года, отмечает АКРА.

По данным департамента финансов Томска, объем муниципального долга на 1 октября 2022 года составлял 2,68 млрд рублей, в том числе 1,45 млрд рублей — займы, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг, 1,23 млрд рублей — кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ.

Доходы городского бюджета на 2022 год с учетом последних корректировок утверждены в размере 21,18 млрд рублей, расходы — 22,5 млрд рублей, дефицит — 1,326 млрд рублей, или 5,9% расходов.

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