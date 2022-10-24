Дома на трех улицах Октябрьского района Томска останутся без воды 7 ноября

24 октября 2022 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Через две недели, 7 ноября, в Томске жителей домов на трех улицах октябрьского района Томска ожидает отключение воды, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Холодное водоснабжение будет отсутствовать в связи с ремонтом водопроводных сетей. Отключение продлится с 9.30 до 22.00. В это время без воды останутся жители домов, расположенных по адресам:

Ул. Партизанская, 1а, 3а, 5;

Пер. Пушкина, 3, 5, 6, 8, 8 стр.1;

Ул. Пушкина, 25а, 25в, 27, 27 стр.1, 27а, 27б.

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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