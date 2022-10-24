18+
18+

Дома на трех улицах Октябрьского района Томска останутся без воды 7 ноября

ЖКХ, Томские новости, отключение воды вырубили воду дали воду график отключения когда вернут Дома на трех улицах Октябрьского района Томска останутся без воды 7 ноября

Через две недели, 7 ноября, в Томске жителей домов на трех улицах октябрьского района Томска ожидает отключение воды, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Холодное водоснабжение будет отсутствовать в связи с ремонтом водопроводных сетей. Отключение продлится с 9.30 до 22.00. В это время без воды останутся жители домов, расположенных по адресам:

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томские ученые собрали устройство, выявляющее заболевания по выдыхаемому воздуху

18 октября 2022
Томские новости

В Томске открылась выставка, посвященная утраченному женскому Иоанно-Предтеченскому монастырю

26 сентября 2022
Томские новости

Томичей просят помочь в издании книги об истории томских селений

7 октября 2022
Томские новости

В Томске благоустроили сквер на Кузнечном взвозе

26 сентября 2022
Томские новости

Что приснилось «Авроре» — цифровая премьера черной комедии состоится 26 октября

11 октября 2022
Томские новости

Томичей приглашают на открытую лекцию о происхождении человека

14 октября 2022
Томские новости

Еще один человек скончался от коронавируса в Томской области

20 октября 2022
Томские новости

В томском Ботсаду стартует фестиваль хризантем

6 октября 2022
Томские новости

Томичей предупреждают о мошенниках, предлагающих купить «белый» билет

29 сентября 2022