Еще один человек скончался от коронавируса в Томской области

Томский Обзор / Фото: 23 октября 2022 // Фото: unsplash.com

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 94 случая заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.



Контрольные тесты подтвердили выздоровление 127 человек. 6 заболевших госпитализированы. Один заболевший скончался.



С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 155342 случаев заболевания коронавирусом. 153166 заболевших выздоровели. 915 скончались.



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