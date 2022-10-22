Новые материалы и компонентная база — ключевой фокус сотрудничества для развития фотонных систем

22 октября 2022 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В четверг, 20 октября, в пространстве коллективной работы «Точка кипения — Томск» эксперты в области образования, науки и технологий обсудили перспективы развития фотоники и задачи развития образовательных программ с индустриальными партнерами.

В работе круглого стола «Кооперация в подготовке кадров для развития суверенных технологий в области фотоники» приняли участие руководители восьми магистерских программ в области фотоники из Томского государственного и политехнического университетов, Университета ИТМО, НИЯУ МИФИ, СПбГЭТУ «ЛЭТИ», Сколтеха и др. Экспертами мероприятия выступили представители Центра компетенций НТИ «Фотоника» и ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания».

Начало работы круглого стола было посвящено представлению концептуальных подходов к решению задач обеспечения кадрового суверенитета, разработанных в рамках форсайта, состоявшегося на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг 2022». Кадровый суверенитет понимается как способность самостоятельно обеспечить кадрами социально-экономическое и технологическое развитие России с фокусом на действующую и новую платформу технологий. По мнению экспертов, для обеспечения кадрового суверенитета необходимы не только технологии подготовки кадров, но и технологии работы с человеком. В основе модели кадрового суверенитета –профессиональное развитие человека и возможность применения своего таланта в масштабе мирового вызова в конкретной профессиональной области и в интересах страны.

Светлана Ганат, начальник управления внешних коммуникаций НИЯУ МИФИ, представила современную модель кооперации научных организаций и университетов для подготовки кадров для высокотехнологического сектора экономики — проект создания «Сетевого университета фундаментальных наук и технологий». Инициаторами проекта выступили Университет 20.35, НИЯУ МИФИ и наукограды. Проект ориентирован на развитие научно-образовательной логистики магистрантов и аспирантов между территориально распределенными научными центрами с уникальными исследовательскими установками и коллективами ученых. Такие коллективы, по словам Ганат, являются заказчиками образовательных программ. Чтобы реализовать сетевые программы магистратуры и аспирантуры, разработчики проекта выступили с идеей создания цифровой платформы на базе Университета 20.35 для навигации и предоставления доступа к уникальному интеллектуальному и инфраструктурному ресурсу. «Таким образом, сетевой университет — это большое количество программ, научных организаций и университетов, объединенных единой платформой», — говорит Светлана Ганат.

Директор Центра компетенций НТИ «Фотоника» Николай Косвинцев представил модель консорциумной кооперации образовательных, научных организаций и индустриальных партнеров. Работая по модели «рынок-производство-исследования-образование», консорциум Центра компетенций включает 50 организаций. «Мы работаем в концепции „университет-завод“, — говорит эксперт. — Это значит, что за верификацией образовательных программ мы идем к индустриальным партнерам». По его словам, несмотря на то, что консорциум объединил 50 разных организаций, имеющих общие направления деятельности и задачи, выстроить взаимодействие на практике — отдельная непростая задача, требующая развитие нормативной базы и синхронизации подходов к образовательным и исследовательским программам.

Заместитель директора НОЦ ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» Людмила Щеколдина и начальник отдела образовательных программ основного образования Управления образовательных программ и подготовки кадров Центра компетенций НТИ «Фотоника» обратила внимание на необходимость создания условий для реализации сетевых образовательных программ, включая сохранение льгот по налогообложению для промышленных компаний, которые реализуют образовательные программы совместно с университетами. Центр компетенций «Фотоника» ориентирован на развитие в модели агрегатора лучших образовательных практик в области фотоники, реализуемых в географически распределенных университетах. «Сегодня в Центре компетенций мы ставим четыре глобальные образовательные задачи, — говорит начальник управления образовательных программ подготовки кадров Центра компетенций НТИ „Фотоника“ Виктор Криштоп. — Среди них разработка и коррекция программ в области фотоники в высшем образовании, создание программ дополнительного профобразования, довузовская подготовка совместно с Детским технопарком „Кванториум Фотоника“ и открытие аспирантуры в Пермском госуниверситете».

Руководители магистерских программ в области фотоники из российских университетов представили ключевые особенности образовательных программ в части содержания и форматов подготовки, указали основные проблемные зоны, сдерживающие развитие фотонных систем как одного из перспективных направлений обеспечения технологического суверенитета страны. В их числе — отсутствие заказа на подготовку соответствующих кадров и отсутствие стандартов подготовки, низкий спрос на специалистов со стороны промышленности, нехватка и недостаточная подготовка преподавателей.

Несмотря на это, университеты предлагают разные форматы подготовки кадров, которые будут не только востребованы на рынке, но и станут драйверами развития новых научно-технологических направлений. Магистерская программа «Современные квантовые и нанофотонные системы» Университета ИТМО является научной, в основе которой лежит обучение в формате работы над реальным проектом научных групп-преподавателей курсов. «Появление новых специализаций и направлений в магистратуре — это результат создания новых научных коллективов в университете и постановки новых научных гипотез в области фотоники», — говорит Яна Музыченко, заместитель директора физико-технического мегафакультета Университета ИТМО.

Реализация магистерской программы «Фотоника и квантовые технологии» в Томском государственном университете опирается на принцип непрерывного образования, начиная со школы, практическое сопровождение получаемых теоретических знаний в лабораторных и промышленных условиях, взаимное погружение технологических компаниями в отрасль. Программа Сколтеха «Фотоника и квантовые материалы» фокусируется на взаимодействии с индустриальными партнерами. По словам ее руководителя Николая Гиппиуса, у магистрантов есть отдельный курс «Погружение в индустрию», в рамках которого они в течение двух месяцев выполняют производственные задачи в компании, к которой они «прикреплены».

Участники круглого стола наряду с развитие образовательных практик в качестве ключевых направлений кооперации отметили необходимость создания совместной научно-производственной кооперации в области сверхчистых материалов для фотоники и развитие компонентной базы для проектирования и производства фотонных систем.

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