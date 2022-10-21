Томский гидрометцентр объявил штормовое предупреждение

21 октября 2022 / Томский Обзор / Фото: Игорь Фаткулина, из архива издания

Томский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объявил штормовое предупреждение на воскресенье, 23 октября, сообщает пресс-служба мэрии.

В Томске в этот день синоптики прогнозируют дождь, мокрый снег, гололед, сильный ветер до 17-22 метров в секунду и снижение температуры. Также предполагается временное установление снежного покрова.

«Жителям города необходимо соблюдать меры безопасности: не находиться вблизи деревьев, ЛЭП и слабо закрепленных конструкций», — говорится в сообщении.

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