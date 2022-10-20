Проект развития томского района Болото попал в финал всероссийского туристического конкурса

Томский Обзор / Фото: 20 октября 2022 // Фото: sredatomsk.ru

Проект «Томское болото. Стратегия развития исторического центра г. Томска» стал финалистом конкурса проектных команд в сфере государственного управления, разработки и реализации региональных туристических стратегий. Номинация в которой он был представлен — «Лучшая команда по проектированию туристической привлекательности центра города», сообщает пресс-служба обладминистрации.

На сайте с описанием проекта отмечается, что он готовился на протяжении нескольких месяцев. Сама стратегия предполагает постепенные преобразования исторически сложившегося градостроительного комплекса путем восстановления его утраченных частей, планировочно-пространственной структуры, композиционной целостности и функциональной активности.

Добиться этого предлагается путем синхронизации различных муниципальных и федеральных программ, а также привлечения бизнеса и частных инвестиций на территорию. При этом проектировщики уточняют, что стратегия является только первым шагом на пути к преобразованиям и «предстоит еще большая исследовательская и проектная работа со специалистами и детальная проработка механизмов реализации совместно с администрацией».

В команду проекта входят представители департамента архитектуры и строительства Томской области, департамента экономики администрации Томской области, Центра развития городской среды Томской области, Первого музея славянской мифологии, АНО «Координационный центр «ЕТИС» и туроператоров. Руководитель — и. о. начальника областного департамента экономики Кристина Матиосова.

Участников финала ждут для прохождения очного этапа, который состоится 30‑31 октября в Москве.

Всероссийский конкурс проектных команд в сфере государственного управления, разработки и реализации региональных туристических стратегий организовало Федеральное агентство по туризму.

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