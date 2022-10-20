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На Воскресенской горе в Томске пройдет благотворительная выставка кошек и собак

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В субботу, 22 октября, в Томске на Воскресенской горе пройдет благотворительная ярмарка-раздача животных. На мероприятии томичи смогут выбрать себе котят в возрасте от 2 до 5 месяцев, взрослых и породистых кошек, а также щенков чинук, европейской и шотландской овчарок.

Организаторы также отмечают, что маленькие котята на время выставки будут содержаться в теплом помещении внутри Музея истории Томска.

На ярмарке, организованной приютом «Мягкие лапки», будут представлены детский текстиль, игрушки, декоративные подушки и лежанки для животных от мастера Анны Тереховой, а также книги и картины. Все желающие также могут принести корм и подарки питомцам томских приютов.

«Так как животных подкидывают все чаще, будем очень рады лоткам, желательно новым. Подобранный питомец должен пройти двухнедельный карантин, в связи с этим очень нуждаемся в клетках № 3, 4, 5 для животных», — рассказала один из организаторов выставки Лариса Прохорова.

Посетители, желающие забрать животное, должны принести с собой паспорт и переноску. Организаторы оформят договор. Все новые хозяева получат сертификаты на льготную стерилизацию.

«Томичи, приютившие животное, должны будут сделать фотоотчет из дома и сообщить о состоянии пушистика. Если он не приживется, то мы заберем его обратно», — отметила Лариса Прохорова.

Ярмарка будет работать с 12.00 до 18.00 на Воскресенской горе по адресу: ул. Бакунина, 3. В случае дождя животных переместят в комфортное помещение внутри Музея истории Томска.

Часть питомцев, которые будут представлены на выставке
Фото: предоставлено организаторами

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