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Томичей приглашают на Демодень молодежных акселераторов

Томские новости, акселераторы демодень выступление программ развитие Томичей приглашают на Демодень молодежных акселераторов

Завтра, 21 октября, в Новосибирске состоится Демодень акселерационных программ по развитию предпринимательских талантов среди школьников — SberZ — и среди студентов, аспирантов и научных сотрудников — SberStudent.

Как уточняют в пресс-службе банка, 15 лучших молодёжных команд представят свои стартапы экспертному жюри, в состав которого вошли представители органов власти сибирских регионов, руководители вузов и инвесторы.

С 2019 года Сбер проводит две уникальные образовательные программы, которые помогают молодым людям освоить навык предпринимательства. За все время работы в акселераторах Сбера уже приняли участие больше 80 тысяч человек. Участники знакомятся с новейшими технологиями и создают на их основе собственные проекты. Студенты и школьники могут получить знания и сразу на практике применить их в собственном стартап-проекте.

В этом году в отборочных этапах акселераторов приняло участие более 6000 человек из регионов Сибири, и только 30 лучших дошли до этапа презентации своих идей представителям власти и бизнеса.

Во рамках завтрашнего мероприятия свои проекты представят молодежные команды из Барнаула, Кемерова, Красноярска, Новосибирска, Омска и Томска. Кто-то из них станет участником федерального Демодня акселераторов в Москве, который состоится в ноябре.

Демо-день пройдет в пятницу, 21 октября, начало в 12:00. Онлайн-трансляция мероприятия пройдет в сообществе «Поколение Tech» ВКонтакте, посмотреть её можно здесь.

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