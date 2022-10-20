Томская компания до конца года поставит 19 автобусов в Красноярский край

20 октября 2022 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания

ООО «Торговая компания «Томавто» (Томск) выиграло конкурс на поставку в Красноярский край 19 новых автобусов для обновления подвижного состава, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на сайт госзакупок.

ТК «Томавто» была единственным участником аукциона. Цена контракта составит 180,8 млн рублей.

Как сообщалось, Красноярскому краю необходимо семь автобусов общей вместимостью не менее 105 пассажиров для городских маршрутов, два междугородних автобуса (не менее 48 пассажиров) и десять городских автобусов (не менее 50 пассажиров).

Все автобусы должны быть выпущены не ранее 2022 года, иметь дизельный двигатель и поддерживать систему ГЛОНАСС.

Заказчиком машин выступает казенное учреждение «Краевое транспортное управление». Автобусы должны быть поставлены к середине декабря 2022 года.

ООО «Торговая компания «Томавто», по данным ЕГРЮЛ, было зарегистрировано в 2014 году, занимается торговлей автомобилями. Компания принадлежит ее гендиректору Людмиле Белолипецкой. Выручка «Томавто» по итогам 2021 года составила 161,3 млн рублей, что в 4 раза меньше, чем в 2020 году.

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