Томский Коммунальный мост начнут асфальтировать в ближайшие дни

19 октября 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Подрядчик приступит к асфальтированию проезжей части отремонтированного участка Коммунального моста Томска в ближайшие день-два, сообщает пресс-служба мэрии.

Сейчас здесь полностью завершено бетонирование монолитной железобетонной плиты пролетного строения. Также на 75% выполнена гидроизоляция. Кроме того, на 20% выполнена покраска пролетного строения. Сейчас в работах задействованы более 90 человек.

Ранее сообщалось, что специалисты МКУ «Центр организации дорожного движения» откорректировали интервалы сигналов светофора со стороны въезда в город, об этом просили местные жители.

Напомним, ремонт Коммунального моста через Томь будет вестись в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и обойдутся в 1,2 млрд рублей. Подрядчику — иркутской компании «Пик» — предстоит выполнить ремонт опор моста, заменить дорожную «одежду», включая железобетонный защитный слой, гидроизоляцию и двухслойное асфальтобетонное покрытие, осуществить ремонт дефектных участков железобетонных плит, заменить барьерные и перильные ограждения, переустроить опоры освещения и инженерные коммуникации.

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