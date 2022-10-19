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Круглый стол по подготовке специалистов в области фотоники пройдет в «Точке кипения – Томск»

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Завтра, 20 октября, в пространстве коллективной работы «Точка кипения – Томск» состоится круглый стол «Кооперация в подготовке кадров для развития суверенных технологий в области фотоники».

Руководители образовательных программ в области фотонных технологий, представители технологических компаний и научных организаций с участием экспертов Центра компетенций Национальной технологической инициативы «Фотоника» обсудят ключевые задачи и вызовы в подготовке специалистов для развития приоритетного технологического направления.

В ходе круглого стола участникам предстоит обсудить следующие вопросы:

Экспертами круглого стола выступят:

Также в работе круглого стола примут участие руководители магистерских программ российских университетов: декан радиофизического факультета НИ ТГУ Александр Коротаев, профессор Отделения материаловедения НИ ТПУ Елена Полисадова, и.о. зав. кафедрой электронных приборов ТУСУР Николай Буримов, заведующий кафедрой фотоники СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Сергей Тарасов, заместитель директора физико-технического мегафакультета Университета ИТМО Яна Музыченко и другие.

Дата и время проведения: 20 октября (четверг), 14:00 – 17:00
Место проведения: пространство коллективной работы «Точка кипения – Томск» (пр. Ленина, 26)

Для участия в мероприятии обязательна регистрация.

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