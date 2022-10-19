Круглый стол по подготовке специалистов в области фотоники пройдет в «Точке кипения – Томск»

19 октября 2022 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая, из архива издания

Завтра, 20 октября, в пространстве коллективной работы «Точка кипения – Томск» состоится круглый стол «Кооперация в подготовке кадров для развития суверенных технологий в области фотоники».

Руководители образовательных программ в области фотонных технологий, представители технологических компаний и научных организаций с участием экспертов Центра компетенций Национальной технологической инициативы «Фотоника» обсудят ключевые задачи и вызовы в подготовке специалистов для развития приоритетного технологического направления.

В ходе круглого стола участникам предстоит обсудить следующие вопросы:

Какие задачи стоят перед технологическими компаниями и какие барьеры сдерживают развитие фотонных систем?

Какие вызовы и задачи в области фотоники сегодня задают требования к образовательным программам?

Какие сектора применения фотоники являются наиболее быстрорастущими и какая кооперация нужна сегодня, чтобы создать технологическую платформу фотоники?

На обеспечение специалистами каких исследовательских программ и индустриальных проектов должны быть ориентированы образовательные программы в области фотоники?

Что необходимо поменять в форматах и содержании образовательных программ с учетом задач достижения технологического суверенитета (новые направления, инструменты масштабирования подготовки кадров)?

Форматы партнерства держателей образовательных программ в области фотоники (сетевые программы, взаимодействие с индустрией, совместные исследования и НИОКР-проекты и т.д.).

Экспертами круглого стола выступят:

Косвинцев Николай Николаевич, директор Центра компетенций НТИ «Фотоника»;

Азанова Ирина Сергеевна, к.ф.-м.н., директор НОЦ ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания», главный конструктор по волоконным световода;

Щеколдина Людмила Евгеньевна, заместитель директора НОЦ ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания», начальник отдела образовательных программ основного образования Управления образовательных программ и подготовки кадров Центра компетенций НТИ «Фотоника»;

Криштоп Виктор Владимирович, д.ф.-м.н., профессор, начальник управления образовательных программ подготовки кадров Центра компетенций НТИ «Фотоника».

Также в работе круглого стола примут участие руководители магистерских программ российских университетов: декан радиофизического факультета НИ ТГУ Александр Коротаев, профессор Отделения материаловедения НИ ТПУ Елена Полисадова, и.о. зав. кафедрой электронных приборов ТУСУР Николай Буримов, заведующий кафедрой фотоники СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Сергей Тарасов, заместитель директора физико-технического мегафакультета Университета ИТМО Яна Музыченко и другие.

Дата и время проведения: 20 октября (четверг), 14:00 – 17:00

Место проведения: пространство коллективной работы «Точка кипения – Томск» (пр. Ленина, 26)

Для участия в мероприятии обязательна регистрация.

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