Рабы — не мы: сериал «Право на свободу» расскажет о борьбе с современным рабством

18 октября 2022 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

Онлайн-премьера остросоциального драматического сериала «Право на свободу» (16+) состоится 20 октября эксклюзивно в Wink (цифровой видеосервис «Ростелекома»). Проект рассказывает о работе волонтеров, которые помогают освободить людей из современного рабства, имеющего самые разные формы. Сериал создан кинокомпанией Amalgama Studio при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и войдет в линейку Wink Originals.

По сюжету успешного программиста Антона (Илья Малаков) из Краснодара пригласили работать в крупную IT-компанию. В день отъезда на новое место работы он узнает, что внезапно исчезла его мама (Анна Каменкова), и разворачивает такси. Далее Антону предстоит узнать шокирующие факты о рабовладельческих мафиях и подпольных организациях. На помощь герою приходят Кирилл (Кирилл Кяро) — жесткий и прямой лидер волонтерской организации «Либертас», Вика (Варвара Феофанова) — закрытая девушка, которая постоянно рискует и спасает всех, кроме себя, и Илья (Олег Чугунов) — племянник Кирилла, юморной и легкий парень, начинающий блогер.

«Право на свободу» — это сериал о большом пласте социальных проблем, причинами которых становятся потерянность людей старшего возраста в цифровом мире и разобщенность поколений. Проект вскрывает тайны криминального бизнеса, который процветает на эксплуатации слабостей людей. На примере разных героев и жизненных ситуаций в сериале рассказывается, как попадают в ловушки и как из них выбраться, кто в этом может помочь, какие современные технологии будут полезны.

«Мне интересен жанр социального кино, потому что с его помощью кинематографисты могут обращать внимание аудитории на реальные проблемы нашего общества. При этом я убежден, что если авторы говорят о проблемах, то они должны показать зрителям и выход из этих сложных жизненных ситуаций – свет в конце тоннеля. Поэтому в сериале “Право на свободу” мы не просто затрагиваем тему современного рабства и говорим о преступных организациях, которые живут за счет страданий других людей, но и пытаемся показать способы решения. Наш рассказ о людях, которые встают на путь помощи другим, о том, как важно не быть равнодушным и созидать, чтобы маленькими шагами менять мир к лучшему. Помогая другим, наши герои меняются сами. Одна из главных идей проекта “Права на свободу” заключается в том, что зло надо побеждать добром — тьму вымещать светом», — рассказал генеральный продюсер сериала Андрей Феофанов.

«Для меня это сериал про столкновение. Интересов людей и целых поколений — у нас довольно большой разброс возраста актеров. В каждой серии мы говорим о столкновении мыслей, видений, желаний, целей, философий. В первую очередь, эти мысли передает дуэт Ильи Малакова и Кирилла Кяро. Еще мы говорим про людей, которые желают любыми способами заработать, и про людей, которые просто хотят жить», — отметил режиссер Артем Дубра.

Первые две серии «Права на свободу» откроются для просмотра 20 октября, далее каждый четверг будет доступна новая серия.



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