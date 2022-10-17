В томском Буфф-саду появился «Корабль исследователя»

17 октября 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В Томске в Буфф-саду подрядчик завершил монтаж игрового комплекса «Корабль исследователя».

Как уточняет пресс-служба мэрии, площадка, созданная в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», выполнена в виде корабля из робинии — это древесина, которую отличает устойчивость к гниению, долговечность и прочность.

«В нашем детстве мы бы были без ума от счастья, получив такую площадку. Надеюсь, и сейчас дети будут радоваться. Необычный, креативный объект с концентрацией интересных элементов. Хочется, чтобы площадка прослужила как можно дольше, поэтому объект необходимо оснастить системой видеонаблюдения», — отметил Михаил Ратнер.

Второй этап работ по благоустройству Буфф-сада пройдёт в 2023 году.

Фото: Серафима Кузина Подписывайтесь на наш телеграм-канал