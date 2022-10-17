В Томской области упало неизвестное космическое тело

В ночь на понедельник, 17 октября, жители Томской области наблюдали падение болида.

По сообщениям очевидцев в социальных сетях, инцидент произошел в первом часу ночи. Падение вероятного метеора сопровождалось яркой вспышкой и хлопком.

О произошедшем сообщают жители Томска, Асиновского, Зырянского, Первомайского и Тегульдетского районов.

«Вполне вероятно, что что-то из космоса к нам залетело, по пути разорвалось, а вот дальше большой вопрос. Если объект был не очень большой, то он разорвался и ничего там не осталось. Если крупнее, то какие-то кусочки маленькие могли уцелеть и потом упасть на землю. Поэтому имеющейся информации явно мало, — отметил астроном, наблюдатель Томского планетария Евгений Парфенов. — Когда мы будем знать, как это летело и на какой высоте взорвалось, и если кусочки удастся найти, тогда будет ясно, что это за объект. А пока большой вопрос, что это было».

По его словам, подобные объекты падают в Томской области регулярно, однако, далеко не всегда и не все удается зафиксировать.

СМИ также сообщают, что подобное явление ночью наблюдали над Одессой.

В то же время, сообщается о ночном пуске ракеты «Ангара-1.2» на космодроме Плесецк. Он прошел в штатном режиме и вывел на орбиту спутник «Космос-2560». Связано ли небесное явление, наблюдавшееся в Томской области, с данным запуском, неизвестно.



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