Стало известно, где в Томске можно вакцинироваться от гриппа в выходные

14 октября 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В выходные, 15 и 16 октября, в Томске будут работать три мобильных пункта вакцинации от гриппа и коронавируса. Здесь все желающие смогут бесплатно поставить прививки, сообщает оперативный штаб Томской области.

Так, пункт в Медико-санитарной части № 2 (ул. Бела Куна, 3) работает в выходные с 10.00 до 14.00. В субботу с 10.00 до 17.00, а в воскресенье с 10.00 до 14.00 вакцинироваться можно в ТРЦ «Изумрудный город» (пр. Комсомольский, 13б). В эти же дни с 11.00 до 17.00 обильный пункт работает в торгово-развлекательном комплексе «Лето» (ул. Нахимова, 8 ст 13).

Для прохождения вакцинации обязательно иметь при себе паспорт и СНИЛС.

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